Il Napoli guarda già all’estate e prepara possibili cambiamenti profondi a centrocampo. Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa non sono più certezze assolute, tra scadenze contrattuali e scelte tecniche. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il club valuta scenari diversi per ridisegnare la mediana. Intanto cresce Billy Gilmour, mentre sullo sfondo resta il sogno di Sandro Tonali. Lobotka e Anguissa: il futuro ora è incerto. Il cuore del centrocampo del Napoli potrebbe cambiare volto. Stanislav Lobotka è in scadenza tra un anno e rappresenta una possibile occasione di mercato. La società potrebbe decidere di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, possibile rivoluzione a centrocampo: addii pesanti e il sogno di un top player

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