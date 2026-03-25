Negli ultimi giorni, il Napoli ha dedicato particolare attenzione alle trattative per il rinnovo di alcuni giocatori chiave. La pausa delle partite internazionali offre un momento favorevole per le trattative, mentre si intensificano le consultazioni tra il club e gli agenti dei giocatori. Sono stati registrati incontri tra le parti, con l’obiettivo di definire gli aspetti contrattuali prima della ripresa delle competizioni.

Nelle ultime settimane, il Napoli si sta concentrando molto sul tema rinnovi e questa sosta delle nazionali può aiutare in questo senso. Scott McTominay, per ovvie ragioni, è il primo della lista e non dovrebbero esserci problemi per il suo prolungamento. La situazione bloccata, invece, riguarda André-Frank Zambo Anguissa: colloqui meno intensi e sirene turche per la mezzala azzurra. Napoli, stand-by Anguissa: gli aggiornamenti. La squadra guidata da Antonio Conte inizia a progettare quella che sarà la prossima stagione tra nuovi colpi e rinnovi di contratto. Il centrocampo è un ruolo molto attenzionato in questo momento dalla società azzurra: dal sogno Goretzka, ai rinnovi di McTominay, Lobotka e Anguissa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, frenata per il rinnovo del top: attenzione alle sirene estere

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