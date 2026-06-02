Il club spagnolo sta valutando l'acquisto di Dumfries, difensore olandese, che potrebbe lasciare il suo attuale team a luglio per meno di 25 milioni di euro grazie alla clausola rescissoria. Dumfries è considerato un possibile sostituto di un difensore titolare. La trattativa si sta sviluppando nel mese corrente, con l'interesse del Real Madrid che si fa più concreto.

In questa settimana alla Casa Blanca si parla solo di elezioni. Domenica i soci del Real Madrid saranno chiamati alle urne a Valdebebas per scegliere tra il favoritissimo Florentino Perez e l’outsider Enrique Riquelme. Elezioni significa anche mercato, e anche se i due candidati tengono le carte al petto i nomi dei possibili rinforzi di un Madrid scornato da due anni senza grandi trofei continuano a venire fuori. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Denzel Dumfries, possibile candidato alla sostituzione del giubilato Dani Carvajal. L’interesse per il laterale olandese dell’Inter è legato a un punto preciso del contratto che lo lega ai nerazzurri: dall’1 al 31 di luglio Dumfries si libera dietro il pagamento di una clausola di circa 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Occhio Inter! Il Real piomba su Dumfries: a luglio può liberarsi per meno di 25 milioni

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¿Solo 25 millones por Denzel Dumfries El FC Barcelona no puede dejar pasar esta oportunidad

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