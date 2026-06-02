Il difensore olandese può lasciare il suo attuale club a luglio per una somma di 25 milioni di euro, grazie alla clausola rescissoria presente nel contratto. Il Real Madrid si sarebbe interessato a lui come possibile sostituto di Dani Carvajal. La trattativa potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato estivo, quando il giocatore sarà libero di accordarsi con altri club senza costi aggiuntivi.

In questa settimana alla Casa Blanca si parla solo di elezioni. Domenica i soci del Real Madrid saranno chiamati alle urne a Valdebebas per scegliere tra il favoritissimo Florentino Perez e l’outsider Enrique Riquelme. Elezioni significa anche mercato, e anche se i due candidati tengono le carte al petto i nomi dei possibili rinforzi di un Madrid scornato da due anni senza grandi trofei continuano a venire fuori. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Denzel Dumfries, possibile candidato alla sostituzione del giubilato Dani Carvajal. L’interesse per il laterale olandese dell’Inter è legato a un punto preciso del contratto che lo lega ai nerazzurri: dall’1 al 31 di luglio Dumfries si libera dietro il pagamento di una clausola di circa 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Occhio Inter! Il Real piomba su Dumfries: a luglio può liberarsi per 25 milioni

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Occhio al futuro dell'olandese che vanta una clausola da 25 milioni di euro nel contratto x.com

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