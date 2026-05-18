Denzel Dumfries ha trascorso diversi mesi fuori dal campo a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. La lesione ha costretto il giocatore a fermarsi tra novembre e febbraio, interrompendo la sua presenza in campo. La sua permanenza in squadra rimane in bilico, mentre si fa sempre più concreta la possibilità di attivare una clausola rescissoria da 25 milioni di euro a partire da luglio. Sul tavolo anche l’interesse per la palestra come possibile soluzione alla situazione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il futuro di Dumfries all'Inter non è scontato, nonostante sia un pilastro per Chivu: a luglio si attiverà nuovamente la clausola da 25 milioni. Palestra rimane uno degli obiettivi per la fascia Un lungo infortunio alla caviglia sinistra ha segnato la stagione di Denzel Dumfries, costringendolo a restare fuori per quattro mesi, tra novembre e febbraio. Nonostante l’assenza prolungata, il laterale olandese è riuscito a tornare protagonista nel momento più delicato della stagione, incidendo in maniera determinante in alcune sfide chiave. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Dumfries, permanenza in bilico: clausola da 25 milioni attiva a luglio e Palestra nel mirino

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Denzel Dumfries, unstoppable against USA at the !

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