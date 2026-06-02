nvidia vara i superchip per il nuovo computer

Nvidia ha annunciato il lancio di nuovi superchip destinati ai prossimi modelli di computer. I chip sono stati presentati come parte di un aggiornamento tecnologico per migliorare le prestazioni e l’efficienza dei sistemi. La società ha comunicato che i nuovi componenti saranno integrati in dispositivi di fascia alta e server. La produzione dei chip è già iniziata e le consegne sono previste nei prossimi mesi.

Nel 1981, ovvero 45 anni fa, arriva in commercio il primo personal computer che ha rivoluzionato le vite di tutti. Ieri, Jensen Huang, l'ad di Nvidia, ha detto di essere pronto a portare il futuro dei computer nelle case di tutti, sfidando così Intel, Apple e Amd. Durante il Computex a Taiwan, il ceo della società da 5mila miliardi di dollari di capitalizzazione, ha annunciato di essere pronto a entrare nel mercato dei computer con un nuovo chip in collaborazione con Microsoft. «Questa è la prima linea di pc completamente riprogettata e reinventata per l'era degli agenti intelligenti», ha raccontato. Il grande protagonista dell'autunno per Nvidia sarà quindi Rtx Spark, un nuovo chip - che integra microprocessore e chip grafico - che sarà alla base del nuovo sistema operativo Windows. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Nvidia Breaks The World With New Supercomputer

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