Nelle prossime ore si deciderà il futuro di Luciano Spalletti alla guida della Juventus. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e potrebbe concludersi a breve, mentre ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La decisione finale dipende dagli accordi tra il tecnico e il club, con una settimana cruciale per definire il rinnovo del contratto.

Sono ore e giorni che determineranno il futuro di Luciano Spalletti alla Juventus. L’allenatore, come confermato anche dalla recente lettera di John Elkann agli azionisti della holding Exor, di cui il club bianconero fa parte, gode della massima fiducia dei vertici societari, ed è pronto a firmare il suo personale prolungamento di contratto con la Vecchia Signora. Massima fiducia dall’alto: pronto il prolungamento fino al 2030. Se fino a qualche giorno fa si era ipotizzato un rinnovo “contenuto”, almeno dal punto di vista della durata del contratto, sembra invece avverarsi la seconda ipotesi. Dalla Continassa ciò che filtra è l’intenzione di assicurarsi le prestazioni di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus fino al 2028. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Rinnovo Spalletti, settimana decisiva per la fumata bianca

Articoli correlati

Rinnovo Spalletti, tutto pronto per la fumata bianca: scadenza e ingaggio, i dettagli del nuovo accordo col tecnicodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti Juve, svelati i dettagli cruciali della proposta messa sul tavolo dalla società per prolungare la...

Spalletti Juve, svolta nel futuro del tecnico: in agenda un incontro con la dirigenza per la fumata bianca sul rinnovo. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, futuro insieme: incontro imminente per prolungare l’accordo.

Aggiornamenti e notizie su Rinnovo Spalletti

Temi più discussi: Prima Spalletti, poi Vlahovic: per la Juve arriva la settimana decisiva sui rinnovi. Quanto offre il club a entrambi; Spalletti: Pronto a sedermi per il rinnovo. A Di Gregorio ha fatto bene rimanere fuori; Juventus, rinnovo o cessione per Khéphren Thuram? Champions League decisiva, ci sono due big di Premier League; Nulla è scontato, Vlahovic e la Juventus stringono per il rinnovo ma sul tavolo c'è ancora il nodo commissioni.

Rinnovo Spalletti, la settimana decisivaJuventus, rinnovo Spalletti: la settimana decisiva per il futuro bianconero La Juventus si prepara a vivere una settimana chiave tra campo e mercato. L’obiettivo è ... tuttojuve.com

Prima Spalletti, poi Vlahovic: per la Juve arriva la settimana decisiva sui rinnovi. Quanto offre il club a entrambiConferme per l’allenatore e per il centravanti serbo: il club prova a chiudere per dare un segnale forte all'ambiente ... corrieredellosport.it

Spalletti concede un giorno libero Ecco quando firmerà il rinnovo - facebook.com facebook

Luciano Spalletti pronto a firmare il rinnovo con la Juventus: ecco la durata dell'intesa e quanto guadagnerà il tecnico in bianconero x.com