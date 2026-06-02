Nuovo ciclo di incontri sulla poesia | il primo appuntamento è con Roberto Dall' Olio

Notizia in breve

La biblioteca popolare Giardino ha organizzato il primo incontro del ciclo dedicato alla poesia, intitolato ‘Quando tace il rumore della folla’. L’appuntamento si svolge presso la sede di viale Cavour, 185. La serie di incontri proseguirà con altri appuntamenti dedicati a temi poetici e autori, senza specificare date successive. La rassegna intende offrire uno spazio di confronto e approfondimento sulla poesia, coinvolgendo vari relatori.