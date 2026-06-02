Nuovo ciclo di incontri sulla poesia | il primo appuntamento è con Roberto Dall' Olio
La biblioteca popolare Giardino ha organizzato il primo incontro del ciclo dedicato alla poesia, intitolato ‘Quando tace il rumore della folla’. L’appuntamento si svolge presso la sede di viale Cavour, 185. La serie di incontri proseguirà con altri appuntamenti dedicati a temi poetici e autori, senza specificare date successive. La rassegna intende offrire uno spazio di confronto e approfondimento sulla poesia, coinvolgendo vari relatori.
La biblioteca popolare Giardino (viale Cavour, 185) invita al primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri sulla poesia, dal titolo ‘Quando tace il rumore della folla’. Si comincia venerdì 12 alle 17.30 con ‘La Tequila nera e altre poesie feline: il mondo visto attraverso gli occhi di una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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