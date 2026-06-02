Nuovo bando per il premio letterario Cristina Righini Ricci | in palio fino a mille euro

È stato pubblicato il bando della 17esima edizione del Premio di letteratura per ragazzi "Giovanna Righini Ricci", promosso e finanziato dal Comune di Conselice. Il premio letterario è stato istituito dal Comune nel 1995 in memoria di Giovanna Righini Ricci, educatrice e scrittrice di larga fama. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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