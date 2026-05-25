Premio letterario Città di Chieti | aperto il bando della seconda edizione Umani a km 0

Notizia in breve

È stato aperto il bando per la seconda edizione del premio letterario “Città di Chieti”, intitolato “Umani a km 0”. La partecipazione è aperta agli autori che vogliono concorrere con le loro opere, senza specificare ulteriori dettagli sui requisiti o le scadenze. La manifestazione si rivolge a scrittori interessati a valorizzare temi legati all’umanità e alla comunità locale. Le modalità di partecipazione e i premi saranno comunicati successivamente dagli organizzatori.