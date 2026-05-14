Premio Storie di alternanza e competenze 2026 candidature fino al 9 ottobre | in palio 20 mila euro Nota
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato la nona edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze” per il 2026, organizzato dal Sistema camerale italiano in collaborazione con il ministero stesso. Le candidature sono aperte fino al 9 ottobre e prevedono un premio di 20 mila euro. La comunicazione ufficiale, datata 13 maggio, invita le scuole e le istituzioni a partecipare presentando progetti legati all’alternanza scuola-lavoro e allo sviluppo di competenze pratiche.
Con una nota del 13 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala la IX edizione del Premio delle Camere di commercio “Storie di alternanza e competenze” – anno 2026, promosso dal Sistema camerale italiano in collaborazione con il Ministero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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