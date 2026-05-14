Premio Storie di alternanza e competenze 2026 candidature fino al 9 ottobre | in palio 20 mila euro Nota

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato la nona edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze” per il 2026, organizzato dal Sistema camerale italiano in collaborazione con il ministero stesso. Le candidature sono aperte fino al 9 ottobre e prevedono un premio di 20 mila euro. La comunicazione ufficiale, datata 13 maggio, invita le scuole e le istituzioni a partecipare presentando progetti legati all’alternanza scuola-lavoro e allo sviluppo di competenze pratiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con una nota del 13 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala la IX edizione del Premio delle Camere di commercio “Storie di alternanza e competenze” – anno 2026, promosso dal Sistema camerale italiano in collaborazione con il Ministero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Premio “Storie di alternanza e competenze” 2026: iscrizioni aperte fino al 9 ottobre, nuova menzione sull’intelligenza artificialeIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato, con comunicato del 22 aprile 2026, un aggiornamento del Premio Storie di alternanza...

Jet fuel, Lufthansa taglia 20 mila voli a fino a ottobreFiumicino, 21 aprile 2026 , Lufthansa Group ha ufficializzato il taglio di 20 mila voli a corto raggio da qui a ottobre 2026.

Argomenti più discussi: La Giustizia adotta la Scuola, incontro con la Guardia di Finanza; La sceneggiatrice Macchia, vincitrice del David di Donatello: Alla proclamazione mi veniva da ridere. Il Salento è identità.

’Storie di alternanza’, ecco gli studenti sul podioMeccatronica, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e turismo: sono i temi sviluppati dai progetti di studentesse e studenti spezzini saliti sul podio regionale del premio Storie di alternanza ... lanazione.it

Premio delle Camere di Commercio ‘Storie di Alternanza e Competenze’Sono il Basile Caramia – Gigante di Locorotondo con Un’esperienza che lascia il segno: 40 Giorni di alternanza nelle colline del Chianti (sezione Istituti tecnici), il Domenico Modugno di ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web