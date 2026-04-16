Nella notte, le forze russe hanno portato avanti una serie di attacchi contro diverse città ucraine, provocando almeno 16 vittime tra cui un bambino di 12 anni e circa cento feriti. Le operazioni hanno causato danni a numerosi edifici e infrastrutture nelle aree colpite. La situazione rimane tesa, con le autorità locali che stanno gestendo le emergenze e le operazioni di soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid nella notte: vittime e distruzione. La Russia ha lanciato una nuova e violenta ondata di attacchi contro l’Ucraina, causando almeno 16 morti, tra cui un ragazzo di 12 anni, e circa cento feriti. I bombardamenti hanno colpito diverse città strategiche, tra cui Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro e Zaporizhzhia, provocando gravi danni e alimentando ulteriormente la tensione nel conflitto. Zelensky: “Nessun allentamento delle sanzioni”. Di fronte all’intensificarsi degli attacchi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello alla comunità internazionale, sottolineando che la Russia non merita alcuna riduzione delle sanzioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuovi attacchi russi sull’Ucraina: almeno 16 morti, colpite le principali città

Mosca sotto attacco: l’Ucraina colpisce la capitale russa, Putin verso la resa

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