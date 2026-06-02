nuovi giochi in diversi parchi intervento da 30mila euro

Sono stati conclusi i lavori di installazione del nuovo gioco ludico "piramide di arrampicata" e della relativa pavimentazione antitrauma in mattonelle di gomma, per garantire la massima sicurezza durante il gioco, all’interno dei giardini pubblici di via Oberdan. Con questo intervento si completa un più ampio piano di riqualificazione dei giardini pubblici avviato negli ultimi anni dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro e accogliente dove trascorrere il tempo libero all’aperto. Dal 2023 a oggi, i giardini pubblici di via Oberdan sono stati interessati da una trasformazione significativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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