Riqualificazione dei parchi giochi | i nuovi interventi nelle strutture

Da salernotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore sta portando avanti un intervento di riqualificazione dei parchi giochi. Attualmente, si stanno effettuando lavori sulle strutture esistenti in attesa di ricevere i nuovi affidamenti tramite un avviso pubblico. Questo intervento coinvolge diverse aree pubbliche dedicate ai bambini, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle attrezzature e garantire maggiore sicurezza. I lavori sono ancora in corso e riguardano principalmente le strutture più datate.

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, nelle more dell’avviso pubblico per i nuovi affidamenti, è impegnata in un intervento straordinario di riqualificazione dei parchi giochi.Gli interventiL’intervento prevede l’installazione di nuove e più sicure giostre - già avviata nei parchi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Aree gioco nei parchi e nelle scuole: il Comune avvia 12 interventi di riqualificazioneGli interventi riguardano complessivamente 12 ambiti di intervento, di cui 7 nei parchi e nelle aree verdi cittadine e 5 all’interno di scuole...

Nuovi giochi nei parchi comunali a VecchianoNuove installazioni a cura del Comune di Vecchiano nelle aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, l'area Largo 8 Marzo a Nodica e la Piazza...

Brownwood leaders map out fall completion for Riverside Park upgrades

Video Brownwood leaders map out fall completion for Riverside Park upgrades

Temi più discussi: Riqualificazione dei parchi giochi, i nuovi interventi nelle strutture; Nocera Inferiore, nuovi giochi e parchi più sicuri; Nervesa della Battaglia, ultimato il rinnovo dei giochi presenti nei parchi cittadini; Parco della Tesoriera, addio ai cantieri: riapertura completa tra aree giochi, vialetti e verde.

riqualificazione dei parchi giochiNocera Inferiore. Riqualificazione parchi giochi: nuovi interventi sul territorioProsegue il piano di riqualificazione dei parchi giochi cittadini, con interventi mirati a migliorare sicurezza e qualità delle aree dedicate ai più piccoli. agro24.it

riqualificazione dei parchi giochiSpazio verde e giochi alla Pietraia e Sa SegadaNuovo spazio verde in via Tiziano e area giochi attrezzata in borgata grazie a fondi del Pnrr e disponibilità di bilancio comunale. Questi interventi si inseriscono nel piano di riqualificazione dei p ... alguer.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.