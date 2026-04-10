Riqualificazione dei parchi giochi | i nuovi interventi nelle strutture

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore sta portando avanti un intervento di riqualificazione dei parchi giochi. Attualmente, si stanno effettuando lavori sulle strutture esistenti in attesa di ricevere i nuovi affidamenti tramite un avviso pubblico. Questo intervento coinvolge diverse aree pubbliche dedicate ai bambini, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle attrezzature e garantire maggiore sicurezza. I lavori sono ancora in corso e riguardano principalmente le strutture più datate.

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, nelle more dell’avviso pubblico per i nuovi affidamenti, è impegnata in un intervento straordinario di riqualificazione dei parchi giochi.Gli interventiL’intervento prevede l’installazione di nuove e più sicure giostre - già avviata nei parchi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Aree gioco nei parchi e nelle scuole: il Comune avvia 12 interventi di riqualificazioneGli interventi riguardano complessivamente 12 ambiti di intervento, di cui 7 nei parchi e nelle aree verdi cittadine e 5 all’interno di scuole... Nuovi giochi nei parchi comunali a VecchianoNuove installazioni a cura del Comune di Vecchiano nelle aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, l'area Largo 8 Marzo a Nodica e la Piazza... Brownwood leaders map out fall completion for Riverside Park upgrades Temi più discussi: Riqualificazione dei parchi giochi, i nuovi interventi nelle strutture; Nocera Inferiore, nuovi giochi e parchi più sicuri; Nervesa della Battaglia, ultimato il rinnovo dei giochi presenti nei parchi cittadini; Parco della Tesoriera, addio ai cantieri: riapertura completa tra aree giochi, vialetti e verde. Nocera Inferiore. Riqualificazione parchi giochi: nuovi interventi sul territorioProsegue il piano di riqualificazione dei parchi giochi cittadini, con interventi mirati a migliorare sicurezza e qualità delle aree dedicate ai più piccoli. agro24.it Spazio verde e giochi alla Pietraia e Sa SegadaNuovo spazio verde in via Tiziano e area giochi attrezzata in borgata grazie a fondi del Pnrr e disponibilità di bilancio comunale. Questi interventi si inseriscono nel piano di riqualificazione dei p ... alguer.it La nuova strategia consentirà, tra l’altro, «la riqualificazione immediata di 15 alloggi del territorio comunale ad oggi vuoti, per poterli assegnare in breve tempo» - facebook.com facebook Contributi della @regionepiemonte per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi pubblici e privati. Domande fino al 29 aprile 2026 bandi.regione.piemonte.it/contributifina… #bongiovanni #sport #coni @crpiemonte x.com