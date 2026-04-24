Nuovi giochi nei parchi di Frosinone | ecco dove saranno installati

Da frosinonetoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone sono stati annunciati interventi di installazione di nuovi giochi nei parchi pubblici della città. Le aree interessate sono state indicate e le opere sono previste nei prossimi mesi. L’obiettivo è ampliare le strutture dedicate ai bambini e migliorare gli spazi di aggregazione all'aperto. Le autorità comunali hanno comunicato i dettagli relativi alle tempistiche e alle modalità di realizzazione degli interventi.

Una notizia che molte famiglie di Frosinone stavano aspettando: nuovi giochi in arrivo nei parchi cittadini. A darne notizia è il sindaco di Riccardo Mastrangeli, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Angelo Retrosi.In queste ore sono in fase di scarico le nuove attrezzature destinate ai più.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

Lecce-Gallipoli, in arrivo due nuovi autovelox sulla Statale 101: ecco dove saranno installatiAltri due autovelox in arrivo sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli e controlli sempre più serrati sulla velocità per chi supera il limite dei 90 km/h:...

Livorno, al via i lavori per la realizzazione di tre parchi giochi inclusivi: ecco doveA partire da marzo partiranno i lavori per la realizzazioneriqualificazione di tre parchi-gioco inclusivi, un intervento strategico...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ladispoli, al via i lavori nei parchi giochi: sicurezza e nuovi interventi per le aree verdi - Quotidiano La; Restyling nei quartieri San Paolo a Madonnella: come cambieranno i parchi pubblici; Nuovi parchi giochi ad Asolo; Parco Primo Levi chiuso per lavori: a Gassino arrivano i nuovi giochi.

nuovi giochi nei parchiParco Primo Levi chiuso per lavori: a Gassino arrivano i nuovi giochiStop temporaneo per l’installazione delle nuove attrezzature: investimento da 100mila euro per i parchi cittadini ... giornalelavoce.it

Uri, nuovi giochi ecologici per parchi più accessibiliMateriali naturali ed ecologici per i nuovi giochi installati nei parchi comunali di Uri sempre più accessibili. Negli ultimi anni il Comune ha investito importanti risorse nei parchi frequentati dai ... unionesarda.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.