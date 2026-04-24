Nuovi giochi nei parchi di Frosinone | ecco dove saranno installati

A Frosinone sono stati annunciati interventi di installazione di nuovi giochi nei parchi pubblici della città. Le aree interessate sono state indicate e le opere sono previste nei prossimi mesi. L’obiettivo è ampliare le strutture dedicate ai bambini e migliorare gli spazi di aggregazione all'aperto. Le autorità comunali hanno comunicato i dettagli relativi alle tempistiche e alle modalità di realizzazione degli interventi.

Una notizia che molte famiglie di Frosinone stavano aspettando: nuovi giochi in arrivo nei parchi cittadini. A darne notizia è il sindaco di Riccardo Mastrangeli, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Angelo Retrosi.In queste ore sono in fase di scarico le nuove attrezzature destinate ai più.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lecce-Gallipoli, in arrivo due nuovi autovelox sulla Statale 101: ecco dove saranno installatiAltri due autovelox in arrivo sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli e controlli sempre più serrati sulla velocità per chi supera il limite dei 90 km/h:... Livorno, al via i lavori per la realizzazione di tre parchi giochi inclusivi: ecco doveA partire da marzo partiranno i lavori per la realizzazioneriqualificazione di tre parchi-gioco inclusivi, un intervento strategico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ladispoli, al via i lavori nei parchi giochi: sicurezza e nuovi interventi per le aree verdi - Quotidiano La; Restyling nei quartieri San Paolo a Madonnella: come cambieranno i parchi pubblici; Nuovi parchi giochi ad Asolo; Parco Primo Levi chiuso per lavori: a Gassino arrivano i nuovi giochi. Parco Primo Levi chiuso per lavori: a Gassino arrivano i nuovi giochiStop temporaneo per l’installazione delle nuove attrezzature: investimento da 100mila euro per i parchi cittadini ... giornalelavoce.it Uri, nuovi giochi ecologici per parchi più accessibiliMateriali naturali ed ecologici per i nuovi giochi installati nei parchi comunali di Uri sempre più accessibili. Negli ultimi anni il Comune ha investito importanti risorse nei parchi frequentati dai ... unionesarda.it Oggi Campionati Provinciali Nuovi giochi della gioventù di atletica leggera. Gabriele Pace vince il getto del peso e si qualifica per i campionati regionali della prossima settimana. Massara Linda arriva seconda nel peso e si qualifica anche lei per la finale regi - facebook.com facebook Terni: al CLT le finali regionali dei Nuovi giochi della gioventù. Studenti umbri in campo x.com