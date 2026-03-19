Cinque Paesi europei e l’Italia hanno annunciato l’intenzione di intervenire per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri ha spiegato che si tratta di un piano di natura politica, senza implicazioni militari. La riunione del Consiglio europeo si sta concentrando sulla questione, con l’attenzione rivolta alla stabilità della regione mediorientale.

La situazione in Medio Oriente entra di prepotenza al centro nell’agenda del Consiglio europeo, in corso a Bruxelles. E’ una buona notizia che sei Paesi tra cui l’Italia si mobilitino per affrontare le conseguenze della guerra in Iran sul Golfo e sullo stretto di Hormuz in particolare. Un piano a sei è stato sottoscritto per riaprire il passaggio delle navi a Hormuz. Congiuntamente alla richiesta di una moratoria degli attacchi dell’Iran contro le infrastrutture civili, impianti petroliferi compresi: è il contenuto del documento sottoscritto giovedì 19 marzo da Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone che si dicono disponibili a “contribuire agli sforzi appropriati per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hormuz, l’Italia e altri cinque Paesi pronti a mettere in sicurezza lo Stretto. Tajani: piano politico, non militare

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