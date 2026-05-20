Gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per ridurre di circa 5.000 unità la propria presenza militare in Europa, portando a oltre 40 le basi e a un totale di circa 80.000 soldati nel continente. Le truppe statunitensi sono distribuite in diversi Paesi, con alcune nazioni che ospitano un numero più consistente di militari e strutture. Questa riduzione si inserisce in un quadro di modifiche nella presenza militare americana in Europa, già oggetto di attenzione pubblica e analisi strategiche.

Germania, Italia e Regno Unito ospitano il grosso del dispositivo americano. Ma dopo il 2022 è cresciuto il peso della Polonia L'annuncio degli Usa di voler ridurre la propria presenza militare in Europa di circa 5.000 unità ha riacceso i riflettori sulla presenza militare statunitense nel Vecchio Continente. Si tratta di una presenza in gran parte stabile ma anche rotazionale, stimata attorno agli ottantamila militari, arrotondati per difetto, secondo le valutazioni del comando Usa in Europa (Eucom) e della Nato. Il numero varia in base a esercitazioni, rotazioni e rinforzi temporanei legati al contesto di sicurezza, in particolare dopo il 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oltre 40 basi e 80mila uomini: dove si trovano le truppe Usa in Europa (e quali Paesi ne ospitano di più)

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