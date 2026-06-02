Nuova Land Rover Freelander 2027 | come sarà dal vivo?
La nuova Land Rover Freelander 2027 è stata presentata dal vivo, mostrando un design rivisto e più moderno rispetto ai modelli precedenti. La vettura si distingue per linee più affilate e dettagli aggiornati, con una calandra più grande e fari a LED. Gli interni sono stati rivisti, con uno schermo touch centrale e materiali di qualità superiore. La vettura è stata esposta in una fiera automobilistica, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.
Il ritorno della Land Rover Freelander è ormai una realtà confermata, ma con un cambio di paradigma radicale: non sarà più un singolo modello sotto il marchio Land Rover, ma un nuovo brand indipendente focalizzato sulla mobilità elettrica e ibrida, nato dalla collaborazione tra JLR (Jaguar Land Rover) e il colosso cinese Chery. Ecco le ipotesi concrete sul design e le tempistiche di arrivo. Il Look: Cosa aspettarsi (Freelander 8). Il primo modello della nuova era, presentato recentemente come Freelander 8, segna una rottura col passato pur mantenendo alcuni richiami storici. Castle Body Design: L’estetica, curata da Phil Simmons (già designer di Defender e Velar), adotta forme squadrate e “boxy”. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Land Rover Freelander 2027
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