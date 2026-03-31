Freelander diventa un marchio indipendente grazie a una partnership tra Land Rover e Chery. Le due aziende collaborano per sviluppare e produrre nuovi modelli di Suv ibridi ed elettrici con il marchio Freelander. La produzione avverrà presso stabilimenti gestiti congiuntamente, e i veicoli saranno distribuiti in diverse aree di mercato.

Freelander era il nome della "baby Land Rover" prodotta in due generazioni a cavallo tra la fine degli Anni 90 e il 2015. Da allora era rimasto in disuso, venendo soppiantato dall'erede Discovery Sport, per poi essere rispolverato con la firma di un'importante partnership tra Land Rover e Chery. Ossia, uno dei principali costruttori di auto cinesi per volumi, già presente anche sul nostro mercato con i marchi Omoda, Jaecoo e Lepas, e con il quale la storica casa inglese collabora in pianta stabile sin dal 2014 per l'assemblaggio di modelli destinati al solo mercato cinese. L'evoluzione della joint-venture porta alla... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Freelander diventa un marchio a sé stante: è una partnership tra Land Rover e Chery

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