Nuova Land Rover Freelander 2026 | non sarà la baby Defender

Recentemente si sono diffuse notizie sulla nuova Land Rover Freelander 2026, ma si è creata una certa confusione tra il modello e il termine “baby Defender”. Attualmente, non sono considerati la stessa vettura, anche se alcuni stanno considerando le due denominazioni come equivalenti. La differenza tra i due modelli resta chiara, anche se si parla di un rilancio del nome Freelander per una futura versione.

Ad oggi c’è un po’ di confusione. “Freelander” e “baby Defender” NON sono la stessa cosa, anche se qualcuno li sta già mettendo nello stesso calderone. Ti spiego bene Nuova Land Rover Freelander: cosa sarà davvero. La nuova Freelander (attesa debutto 2026 ) sarà molto diversa da quella che conoscevamo: Non sarà una vera Land Rover “classica”. Nasce da una joint venture con Chery. Diventa quasi un marchio separato, fuori dalla famiglia Defender Discovery Range Rover. Produzione in Cina, almeno inizialmente. Tecnica e filosofia. Probabile ibrida plug-in o elettrica. Più orientata a: comfort. tecnologia. mercato globale (soprattutto Cina).. In pratica: SUV moderno e accessibile, più “urban-tech” che fuoristrada duro. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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