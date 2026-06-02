Nuova Giunta | Casaburi annuncia barricate Lanocita e i suoi consiglieri bocciano la cancellazione delle Pari Opportunità Tutti i commenti

La nuova giunta comunale ha deciso di mantenere le politiche sulle Pari Opportunità, opponendosi alla proposta di cancellarle. Gli assessori hanno espresso netta contrarietà alla proposta di eliminare le iniziative dedicate a queste tematiche, che erano state annunciate come parte di un cambiamento durante la campagna elettorale. La decisione è stata comunicata attraverso una riunione in cui tutti i consiglieri hanno votato contro la proposta di soppressione.

“La giunta comunale nelle persone degli assessori contrasta a pieno con le dichiarazioni di discontinuità tanto abusate durante la campagna elettorale. Forse qualcuno si dimentica che i signori nominati hanno disastrato il governo della città in questi ultimi 10 anni!!! Gli assessori sono stati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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