Nuova nomina nella Lega | Gattus è il responsabile regionale per le Pari opportunità

Nella sezione locale della Lega di Ferrara, è stata annunciata una nuova nomina dopo il rinnovo dei vertici. Massimiliano Guerzoni è stato scelto come segretario, con Stefano Perelli come vice. A livello nazionale, è stata comunicata la nomina di un nuovo responsabile regionale per le Pari opportunità, incarico affidato a un rappresentante della Lega. La notizia arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’organizzazione politica.

Nuova nomina per la segreteria locale della Lega ferrarese. A seguito del recente rinnovo dei vertici, che ha visto Massimiliano Guerzoni eletto segretario della sezione cittadina e Stefano Perelli nominato vice, arriva una nomina di livello nazionale: l'onorevole Laura Ravetto, responsabile del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità si presenta con le iniziative per l’8 marzoArezzo, 27 febbraio 2026 – La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità si presenta con le iniziative per l’8 marzo dal titolo: “Donne rese... Il Rotary Club Valle Telesina esprime orgoglio per la nomina di Filomena Di Mezza alla Commissione Nazionale Pari Opportunità dell’ANCITempo di lettura: 2 minutiIl Rotary Club Valle Telesina accoglie con immenso orgoglio e profonda soddisfazione la notizia della nomina dell’Avv. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: VIDEO| Molte conferme e qualche novità: il sindaco Masci presenta la giunta, ma per le deleghe si deve aspettare; La Lega di Serie A ha scelto il nome per il prossimo presidente della Figc; Presidenza Figc, la Lega di A candida Malagò: ha l'appoggio di 19 club. In campo anche Abete; De Santis nominato vice coordinatore Anci Giovani: le congratulazioni della Lega Abruzzo. La nuova linea di Salvini: cautela nella Lega su guerra e referendumLa raccomandazione è stata netta in entrambe le riunioni. Tanto che a qualcuno è tornata in mente la figuraccia del viaggio in Polonia dopo l’attacco russo all’Ucraina, quando il sindaco di Przemysl ... lettera43.it Nuova nomina nella Lega: Gattus è il responsabile regionale per le Pari opportunità x.com Nuova giunta dopo l'accordo con Fratelli d'Italia I meloniani nella maggioranza di Aliberti, il sindaco sceglie nomina l'esecutivo nato dal patto a destra. Tutte le nomine al link nei commenti facebook