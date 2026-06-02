EA Sports ha aggiunto una nuova evoluzione chiamata “Astuzia da strada” nel menu di Ultimate Team. La modifica riguarda il modello FC 26 e include requisiti specifici per sbloccare le migliorie. La versione aggiornata, denominata street slick, presenta miglioramenti nelle caratteristiche di gioco rispetto alla versione precedente. Non sono stati forniti dettagli sui parametri tecnici o sui criteri di accesso, ma l’introduzione si inserisce in un aggiornamento più ampio del gioco.

EA Sports ha appena inserito nel menu di Ultimate Team una nuova Evoluzione mirata, intitolata “Astuzia da strada”. Questa sfida nasce con l’obiettivo di dare una rinfrescata alle statistiche chiave dei vostri giocatori di movimento, rendendoli più scattanti palla al piede, più lucidi nello stretto e più resistenti nei contrasti fisici. La caratteristica più succosa di questo rilascio è la sua incredibile versatilità: potrete infatti ripetere l’Evoluzione per ben cinque volte complessive. Analizziamo nel dettaglio i requisiti, i costi e tutti i potenziamenti previsti. PREZZO, TEMPISTICHE E MECCANICA RIPETIBILE. Questa Evoluzione si distingue per una grandissima accessibilità e per la possibilità di fare molteplici esperimenti con carte diverse: Costo: L’Evoluzione è completamente Gratuita. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Nuova Evo “Astuzia da strada” su FC 26: requisiti e miglioramenti (street slick)

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