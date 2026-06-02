Nuova Audi Q7 2026 | come cambia il SUV ammiraglia?
Audi ha annunciato che nel 2026 uscirà la terza generazione della Q7, il suo SUV di grandi dimensioni. La nuova versione sarà presentata poco prima dell’estate e avrà un design più robusto, con miglioramenti in termini di comfort e tecnologia rispetto ai modelli precedenti. La casa automobilistica ha confermato i dettagli principali senza indicare date precise o specifiche tecniche.
Audi ha confermato l’arrivo della terza generazione della Q7. Il SUV full size dei quattro anelli debutterà a ridosso dell’estate 2026 e, stando al primo annuncio ufficiale, punta su un design più muscoloso e su un deciso salto avanti in comfort e tecnologia. Ecco cosa sappiamo finora — e cosa è ancora da svelare. Design: più muscolare. La parola d’ordine del comunicato è una: design più muscolare. Audi ha diffuso i primi dettagli teaser — fiancata scolpita, specchietti ridisegnati, badge S line — anticipando linee più tese rispetto alla generazione attuale, con il classico frontale a grande calandra singleframe. Secondo le anticipazioni della stampa specializzata le dimensioni resteranno generose, con una lunghezza intorno ai 5 metri e una calandra più larga: dettagli non confermati da Audi, che mostrerà l’auto completa solo al debutto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Nuovo Audi Q7 2026 SVELATO Il SUV che Cambia TUTTO! Lusso, Tecnologia e Futuro su Ruote
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