Audi ha annunciato che nel 2026 uscirà la terza generazione della Q7, il suo SUV di grandi dimensioni. La nuova versione sarà presentata poco prima dell’estate e avrà un design più robusto, con miglioramenti in termini di comfort e tecnologia rispetto ai modelli precedenti. La casa automobilistica ha confermato i dettagli principali senza indicare date precise o specifiche tecniche.

Audi ha confermato l’arrivo della terza generazione della Q7. Il SUV full size dei quattro anelli debutterà a ridosso dell’estate 2026 e, stando al primo annuncio ufficiale, punta su un design più muscoloso e su un deciso salto avanti in comfort e tecnologia. Ecco cosa sappiamo finora — e cosa è ancora da svelare. Design: più muscolare. La parola d’ordine del comunicato è una: design più muscolare. Audi ha diffuso i primi dettagli teaser — fiancata scolpita, specchietti ridisegnati, badge S line — anticipando linee più tese rispetto alla generazione attuale, con il classico frontale a grande calandra singleframe. Secondo le anticipazioni della stampa specializzata le dimensioni resteranno generose, con una lunghezza intorno ai 5 metri e una calandra più larga: dettagli non confermati da Audi, che mostrerà l’auto completa solo al debutto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi Q7 2026: come cambia il SUV ammiraglia?

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Nuovo Audi Q7 2026 SVELATO Il SUV che Cambia TUTTO! Lusso, Tecnologia e Futuro su Ruote

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