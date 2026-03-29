Nuova Audi Q9 2026 | mega suv in arrivo in autunno

In autunno sarà presentata la nuova Audi Q9 del 2026, un grande SUV che si inserisce nella gamma del marchio. La vettura è considerata la futura ammiraglia del segmento, anche se potrebbe non rappresentare la versione di punta assoluta della casa automobilistica. La produzione e il lancio sono programmati per la stessa stagione.

L ’Audi Q9 è destinata a diventare la nuova ammiraglia tra i SUV Audi, ma non sarà necessariamente l’ammiraglia assoluta del marchio. La presentazione dovrebbe avvenire tra fine estate ed inizio autunno. La Q9 si porrà per prezzi e dimensioni al di sopra della nuova Q7 che dovremmo vedere già in primavera. Ecco come stanno le cose Posizionamento: sopra la Q7. L’Audi Q9 sarà: più grande e più lussuosa dell’Audi Q7. progettata per competere con rivali come BMW X7 e Mercedes GLS. il SUV più grande mai prodotto da Audi, con una lunghezza attorno ai 530 cm. motori termici, dotati di elettrificazione. Benzina e diesel 3.0 MHEV+, avremo anche il 4.0 V8 MHEV+ dell’SQ9. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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