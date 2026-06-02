Nuoto sincronizzato | la Libertas Nuoto è campionessa regionale
La Libertas Nuoto Novara si è piazzata prima nella classifica regionale di società Propaganda e Master 2026 nel nuoto sincronizzato. La posizione è stata confermata dopo la quinta giornata di gare, svolta il 30 maggio alla Piscina Monumentale di Torino. La società ha ottenuto il miglior punteggio tra le partecipanti in questa categoria. La competizione si è svolta in una piscina pubblica, con numerose squadre in gara.
Appartiene alla Libertas Nuoto Novara il primo posto nella classifica regionale di società Propaganda e Master 2026 di sincronizzato stilata dopo la quinta giornata di gare svoltasi lo scorso 30 maggio alla Piscina Monumentale di Torino.Grazie alle numerose vittorie maturate nel corso della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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