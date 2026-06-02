Nuoto sincronizzato | la Libertas Nuoto è campionessa regionale

Notizia in breve

La Libertas Nuoto Novara si è piazzata prima nella classifica regionale di società Propaganda e Master 2026 nel nuoto sincronizzato. La posizione è stata confermata dopo la quinta giornata di gare, svolta il 30 maggio alla Piscina Monumentale di Torino. La società ha ottenuto il miglior punteggio tra le partecipanti in questa categoria. La competizione si è svolta in una piscina pubblica, con numerose squadre in gara.