Le ragazze della squadra di nuoto artistico della Swim Project Codigoro, guidate dalle allenatrici Gaia Cantelli e Marinucci Cristina, partecipano ai Campionati Nazionali Primaverili Uisp di Nuoto Sincronizzato e ottengono buoni piazzamenti. La competizione si svolge in Italia e vede impegnate diverse squadre provenienti da tutto il paese. La squadra si presenta con una formazione composta da diverse atlete.

Le ragazze della squadra di nuoto artistico della Swim Project Codigoro, accompagnate dalle loro allenatrici Gaia Cantelli e Marinucci Cristina, ottengono buoni piazzamenti ai Campionati Nazionali Primaverili Uisp di Nuoto Sincronizzato. Hanno dovuto confrontasi con 42 società e più di 1000 atlete arrivate da tutta Italia. Noemi Donato si prende l’argento, ed è vicecampionessa nazionale negli "obbligatori a modo mio" esordienti C, e sempre nella stessa categoria Bianca Lombardo conquista un 4° posto nazionale. Bronzo per Benedetta Pennini nel solo esordienti A, mentre Benedetta Pennini e Diletta Franco si classificano terze nel duo esordienti A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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