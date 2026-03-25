Nuoto sincronizzato Camerone d’oro | pioggia di medaglie per Libertas Novara ai Regionali

Durante i Campionati regionali di nuoto sincronizzato tenutisi al Palazzo del Nuoto di Torino, la squadra Libertas Novara ha ottenuto un totale di sei medaglie, tra cui un oro, due argenti e tre bronzi. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse società, con risultati che hanno rafforzato la posizione della squadra nel panorama regionale.

Un oro, due argenti e tre bronzi: è un bottino ricco quello conquistato dalla Libertas Nuoto Novara ai Campionati regionali di nuoto sincronizzato disputati al Palazzo del Nuoto di Torino. A brillare su tutte è stata Camilla Camerone, che si è laureata campionessa regionale negli esercizi obbligatori nella categoria Esordienti A, confermando la crescita del vivaio novarese. Nella sua categoria, Camerone (classe 2015) ha conquistato la medaglia d’oro precedendo la compagna di squadra Elena Condorelli, seconda e d’argento. Buoni piazzamenti anche per Giada Montano (quinta), Anna Petrilli (settima, seconda del proprio anno di nascita) e Clelia Santagostini (decima). 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Nuoto sincronizzato, Camerone d’oro: pioggia di medaglie per Libertas Novara ai Regionali Articoli correlati La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di "sincro"Una medaglia d'oro e una di bronzo ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato Juniores e Assolute per la Libertas Nuoto Novara. Nuoto sincronizzato, dalle Master alle Esordienti, Libertas Novara sempre sul podioDalle Master alle più piccole Esordienti, le “ondine” della Libertas Nuoto Novara continuano a collezionare successi nelle competizioni nazionali e... Una selezione di notizie su Libertas Novara Temi più discussi: SINCRONIZZATO: CAMILLA CAMERONE (LIBERTAS NUOTO NOVARA) CAMPIONESSA REGIONALE NEGLI OBBLIGATORI; LA SQUADRA DI SINCRO DOMINA: OTTIMA PROVA DELLA LIBERTAS NUOTO NOVARA NELLA 2° GARA CUNEESE DI PIASCO; Raduno auto d’epoca in Piazza Puccini, nello scatto del Pizzi. Nuoto sincronizzato, Camerone d’oro: pioggia di medaglie per Libertas Novara ai RegionaliNovara protagonista a Torino tra obbligatori e routine: due argenti, tre bronzi e qualificazioni agli Italiani di Ostia ... novaratoday.it Nuoto, Girotondo Blu: la squadra di sincro della Libertas domina nella seconda prova cuneese di PiascoPodio monopolizzato nella categoria Esordienti B. Vittoria e terzo posto tra i Giovanissimi 2017. Un bronzo anche tra i Giovanissimi 2018. novaratoday.it SINCRONIZZATO: CAMILLA CAMERONE (LIBERTAS NUOTO NOVARA) CAMPIONESSA REGIONALE NEGLI “OBBLIGATORI” Libertas Nuoto Novara https://www.buongiornonovara.com/sincronizzato-camilla-camerone-libertas-nuoto-novara-campionessa-r - facebook.com facebook