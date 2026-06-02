Nuoto a Trepuzzi | per il campionato regionale estivo pioggia di medaglie per gli atleti neretini

Notizia in breve

Durante la seconda giornata del Campionato regionale estivo Acsi Nuoto Puglia 2026, gli atleti neretini hanno conquistato numerose medaglie. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo, grazie anche a prestazioni cronometriche di alto livello. La competizione si è svolta a Trepuzzi e Nardo, attirando numerosi partecipanti e pubblico. I risultati evidenziano la crescita degli atleti locali nel nuoto regionale.