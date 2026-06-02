Nuoto a Trepuzzi | per il campionato regionale estivo pioggia di medaglie per gli atleti neretini
Durante la seconda giornata del Campionato regionale estivo Acsi Nuoto Puglia 2026, gli atleti neretini hanno conquistato numerose medaglie. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo, grazie anche a prestazioni cronometriche di alto livello. La competizione si è svolta a Trepuzzi e Nardo, attirando numerosi partecipanti e pubblico. I risultati evidenziano la crescita degli atleti locali nel nuoto regionale.
TREPUZZINARDO' – Si è chiusa con un bilancio esaltante di medaglie e prestazioni cronometriche di assoluto livello la seconda e ultima giornata del Campionato regionale estivo Acsi Nuoto Puglia 2026. Nella cornice della piscina M2O di Trepuzzi, che ha visto scendere in vasca le categorie dai più. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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