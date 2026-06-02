Nuoto a Trepuzzi | per il campionato regionale estivo pioggia di medaglie per gli atleti neretini

Da lecceprima.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda giornata del Campionato regionale estivo Acsi Nuoto Puglia 2026, gli atleti neretini hanno conquistato numerose medaglie. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo, grazie anche a prestazioni cronometriche di alto livello. La competizione si è svolta a Trepuzzi e Nardo, attirando numerosi partecipanti e pubblico. I risultati evidenziano la crescita degli atleti locali nel nuoto regionale.

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TREPUZZINARDO' – Si è chiusa con un bilancio esaltante di medaglie e prestazioni cronometriche di assoluto livello la seconda e ultima giornata del Campionato regionale estivo Acsi Nuoto Puglia 2026. Nella cornice della piscina M2O di Trepuzzi, che ha visto scendere in vasca le categorie dai più. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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