Nuoto | pioggia di medaglie e Stella del Coni per Virtus Buonconvento

La squadra di nuoto Virtus Buonconvento ha ottenuto nove medaglie individuali ai Criteria nazionali femminili, rafforzando la sua presenza tra le migliori del settore in Italia. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti che hanno portato a casa risultati significativi, contribuendo a qualificare la squadra per le competizioni nazionali. La società ha anche ricevuto la Stella del Coni, riconoscimento assegnato per i risultati sportivi ottenuti.

La Virtus Buonconvento ha conquistato nove medaglie individuali ai Criteria nazionali femminili, consolidando la propria posizione nell’élite del nuoto italiano. Il successo sportivo si intreccia al riconoscimento istituzionale della Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni per l’anno 2024. Leoni ha guidato il medagliere della società, imponendosi nello stile. L’atleta ha completato un percorso d’eccellenza ottenendo inoltre un argento nei 100 farfalla e un bronzo nei 50. Il gruppo delle più giovani, specialmente quelle nate nel 2013, ha mostrato segnali promettenti alla prima esperienza in ambito nazionale. Maria Carla Trentini ha centrato un bronzo nei 200 dorso, aggiungendo piazzamenti nella top ten italiana nei 100 dorso e nelle prove di stile da 100 e 200 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto: pioggia di medaglie e Stella del Coni per Virtus Buonconvento Nuoto. Virtus Buonconvento: nove medaglie ai Criteria di RiccioneLa Virtus Buonconvento si supera ai Criteria nazionali femminili 2026 di Riccione: nove medaglie individuali. Forlì capitale del nuoto artistico per tre giorni: pioggia di medaglie per l'Accadueo SincroLa piscina comunale di Forlì ha ospitato i Campionati italiani Uisp di nuoto artistico, richiamando oltre 1000 atlete provenienti da tutta la...