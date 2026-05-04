San Ciriaco il cuore grande di piazza Cavour | tra la folla e la storia ecco i nuovi Ciriachini

Nella giornata più attesa dell’anno, piazza Cavour si è riempita di persone provenienti da diverse zone della città, creando un’atmosfera vivace e partecipata. La cerimonia ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cittadini e visitatori, che si sono ritrovati per celebrare un momento di tradizione e identità locale. L’evento ha trasformato il centro cittadino in un luogo di incontro e festa, con un forte senso di comunità.

ANCONA – Una marea umana ha invaso piazza Cavour per il giorno più atteso dell'anno. Non era solo una cerimonia, ma un abbraccio collettivo che ha trasformato il salotto della città in un teatro a cielo aperto, vibrante di emozione e orgoglio dorico. Migliaia di persone hanno partecipato, nel.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Niente live ai Ciriachini d’Oro: «Condizioni tecniche non adeguate», salta l’esibizione dei Koornalcool in piazza Cavour«Ci dispiace annunciare che lunedì 4 Maggio non saremo presenti a Piazza Cavour, purtroppo gli organizzatori (escluso Gabry Mata che ha fatto di... Niente live ai Ciriachini d’Oro: «Condizioni tecniche non adeguate», salta l’esibizione dei Kurnalcool in piazza Cavour«Ci dispiace annunciare che lunedì 4 Maggio non saremo presenti a Piazza Cavour, purtroppo gli organizzatori (escluso Gabry Mata che ha fatto di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorso; Ancona, la lezione di San Ciriaco: costruire sulla roccia in un tempo di crepe; Crociere e negozi aperti in centro: San Ciriaco, il ponte è da sold out. Il Cogevo: In 2 giorni cucinate 200 chili di vongole. Ancona, la lezione di San Ciriaco: costruire sulla roccia in un tempo di crepeIl messaggio dell'arcivescovo Angelo Spina per il giorno della festa patronale: «Un mondo senza croce sarebbe un mondo senza speranza» ... centropagina.it Crociere e negozi aperti in centro: San Ciriaco, il ponte è da sold out. Il Cogevo: «In 2 giorni cucinate 200 chili di vongole»ANCONA Dal Passetto al Porto, quest’anno San Ciriaco ha regalato oltre due chilometri di fiera, non solo da tutto esaurito ma anche incorniciata da un paesaggio mozzafiato. Lo shopping ... corriereadriatico.it Nel giorno di San Ciriaco, la Santa Messa in duomo officiata da Monsignor Spina. Nell'omelia l'appello alla pace e una riflessione sul mondo dei giovani e sul ruolo di Ancona Capitale della Cultura 2028 - facebook.com facebook È San Ciriaco: dalla consegna delle civiche benemerenze al gran finale della Fiera, tutti gli eventi in programma x.com