L’organizzatrice delle nozze ha definito la sentenza come ingiusta. La coppia australiana aveva affidato all’azienda l’organizzazione del matrimonio, ma la decisione giudiziaria ha portato a una condanna che lei considera ingiusta. La nota arriva dopo la sentenza e si concentra sulla sua opinione riguardo alla decisione del tribunale. Non sono forniti dettagli specifici sul contenuto della sentenza o sui motivi della contestazione.

GROSSETO Sulla sentenza che riguarda le nozze di una coppia australiana riceviamo una nota dalla titolare dell’azienda che le ha organizzate. "Vi racconto la storia dal mio punto di vista: dopo la laurea decido di occuparmi dell’ azienda di famiglia che era in difficoltà, non è facile far sopravvivere una piccola azienda nel nostro territorio ed essendo una tenace, studio mi impegno e cominciamo a fare catering. Siamo bravi, tanto che per anni siamo stati l’azienda di cui si avvaleva anche la prefettura. Dal catering decidiamo di occuparci anche del planning, nel caso specifico di questo matrimonio ci siamo occupati anche delle partecipazioni, arrivando a rifornirci damuna cartiera importante e costruire una dima per la fustellatura della busta per ottenere un risultato che piacesse davvero agli sposi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nozze da incubo. L’organizzatrice ’Sentenza ingiusta’

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