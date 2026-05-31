Durante le nozze in un borgo medievale della Val d'Orcia, gli invitati hanno riportato ferite dopo essere scivolati su fiori finti e aver spinto auto simili a carrelli. Alcuni sono stati portati in pronto soccorso per le ferite riportate. La cerimonia, organizzata da professionisti, si è svolta in un contesto suggestivo, ma l’evento si è concluso con diversi interventi sanitari a causa di incidenti tra gli ospiti.

Avevano scelto uno dei luoghi più suggestivi della Toscana per coronare il loro sogno d'amore. Un borgo medievale immerso nelle colline della Val d'Orcia, una location esclusiva e un'organizzazione affidata a professionisti del settore. Ma quella che avrebbe dovuto essere una giornata indimenticabile si è trasformata in una lunga sequenza di inconvenienti, problemi e momenti di forte preoccupazione. Protagonista della vicenda è una coppia australiana che nell'estate del 2022 aveva deciso di celebrare il proprio matrimonio a Monticchiello, suggestiva frazione del comune di Pienza, in provincia di Siena. A distanza di quasi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiori finti, auto da spingere e invitati al pronto soccorso: le nozze da sogno che si trasformano in un incubo

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