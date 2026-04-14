Giovanni Sala morto davanti alla sede di Sky assolti i due vigilantes I legali della famiglia | Sentenza ingiusta

Due vigilantes sono stati assolti dall’accusa di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di un uomo avvenuta davanti a una sede di Sky a Rogoredo, periferia sud di Milano, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023. La vittima, che si trovava in stato di alterazione, è deceduta dopo essere stata bloccata dai due. La famiglia dell'uomo ha definito la sentenza ingiusta.

Milano, 14 aprile 2026 – Sono stati assolti dall’accusa di omicidio preterintenzionale i due vigilantes che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, bloccarono Giovanni Sala davanti alla sede di Sky a Rogoredo, periferia sud della città, mentre era "in evidente stato di alterazione". L’accusa. Secondo l'ipotesi della Procura nelle indagini della Squadra mobile della Polizia, il 34enne morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche "trattenuto" a terra con un ginocchio sulla sua schiena "per 4 minuti" e prima colpito con due pugni. Per questo, nella sua requisitoria, il pm di Milano Alessandro Gobbis aveva chiesto per i due condanne rispettivamente a 6 anni e 4 anni e mezzo di reclusione per omicidio preterintenzionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovanni Sala morto davanti alla sede di Sky, assolti i due vigilantes. I legali della famiglia: “Sentenza ingiusta” Muore davanti alla sede Sky di Milano, assolti i due vigilantes imputati per l’omicidio di Giovanni SalaSono stati assolti in primo grado i due vigilantes accusati dell'omicidio preterintenzionale di Giovanni Sala. Palermitano morto bloccato a terra davanti alla sede Sky di Milano: assolti i due vigilantesI giudici della prima Corte d'Assise di Milano ha assolto ritenendo "non punibili" - per la scriminante di aver agito "nell'adempimento del dovere" -...