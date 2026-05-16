Il club milanese potrebbe vedere un cambio nella propria dirigenza, con il dirigente principale pronto a lasciare il suo ruolo. Nel frattempo, si discute di un possibile incontro tra l’attaccante svedese e l’allenatore, entrambi al centro di alcune voci di mercato e di formazione. La situazione attuale vede diverse ipotesi in campo, mentre le decisioni ufficiali non sono state ancora annunciate. La squadra si prepara alle prossime partite, in attesa di sviluppi sui ruoli chiave dello staff tecnico e dirigenziale.

Ora conta solo il campo: le parole di Gerry Cardinale hanno fatto movimentare ancora di più l'ambiente Milan, ma ora bisogna vincere contro il Genoa e il Cagliari per avere la certezza di giocare in Champions League. L'incontro tra il numero uno rossonero, l’ad Furlani, il membro del cda rossonero (e uomo di spicco di RedBird) Calvelli, l’advisor Ibrahimovic e la chief brand officer Montini andato in scena a Londra non ha messo la parola definitiva sul futuro del club, anzi, viene considerato come un incontro normale e non d'emergenza. Questo scrive 'La Gazzetta dello Sport', che ricorda di come il piazzamento o meno in Champions League avrà il suo peso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani pronto a fare un passo indietro. Incrocio tra Ibrahimovi? e Allegri

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PETIZIONE FURLANI CURVA SUD

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