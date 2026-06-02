Novaragreen Lilt e studenti di Novara puliscono la città | raccolti 7 chili fra mozziconi e sigarette elettroniche

Novaragreen, Lilt e studenti di Novara hanno raccolto circa 7 chili tra mozziconi e sigarette elettroniche durante un’operazione di pulizia urbana. L’attività ha coinvolto gruppi di studenti e insegnanti in quattro diverse scuole della città: Ciofs, Ravizza e Mossotti, con una prima volta per ciascuna. Le iniziative si sono svolte in vari quartieri, coinvolgendo complessivamente 54 studenti.

Una prima del Ciofs, una prima del Ravizza, e una quarta del Mossotti, 54 tra studentesse e studenti insieme ai rispettivi insegnanti. E poi circa 20 volontari tra Novara Green e Lilt Novara, con anche la partecipazione del referente ctt (centro trattamento tabagismo) dell’Asl Novara. Venerdì 29. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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