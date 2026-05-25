Latina studenti e volontari ripuliscono via Rossetti | raccolti 50 chili di rifiuti

Mercoledì 20 maggio, a Latina, circa 45 volontari e studenti hanno partecipato a un’operazione di pulizia in via Rossetti. Sono stati raccolti 50 chili di rifiuti, distribuiti in oltre 30 sacchi. L’iniziativa, parte del progetto “Insieme a te per l’ambiente” promosso da McDonald’s, ha coinvolto diverse persone che hanno collaborato per ripulire l’area.

Latina, 25 maggio 2026 – Oltre 30 sacchi per 50 kg di rifiuti raccolti da 45 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a Latina mercoledì 20 maggio. Una giornata – organizzata con il patrocinio del Comune – dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. All’attività di riqualificazione, che ha interessato l’area adiacente al Mercato Comunale di via Rossetti, hanno preso parte i dipendenti dei due ristoranti McDonald’s di Latina in via del Lido e in via Isonzo e gli alunni dell’istituto comprensivo Giuseppe Giuliano. Giunta alla quinta edizione,... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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