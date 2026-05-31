Tabagismo e sigarette elettroniche tra gli studenti | l’allarme del Piano nazionale prevenzione

Notizia in breve

Il Piano nazionale prevenzione ha evidenziato un aumento dell’uso di sigarette elettroniche tra gli studenti, oltre al tradizionale tabagismo. La lotta al fumo in ambito scolastico e nei luoghi frequentati dai giovani viene rafforzata, con l’obiettivo di ridurre la diffusione di queste sostanze. Le istituzioni continuano a monitorare la situazione e a promuovere interventi di sensibilizzazione tra i ragazzi.