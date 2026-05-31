Tabagismo e sigarette elettroniche tra gli studenti | l’allarme del Piano nazionale prevenzione
Il Piano nazionale prevenzione ha evidenziato un aumento dell’uso di sigarette elettroniche tra gli studenti, oltre al tradizionale tabagismo. La lotta al fumo in ambito scolastico e nei luoghi frequentati dai giovani viene rafforzata, con l’obiettivo di ridurre la diffusione di queste sostanze. Le istituzioni continuano a monitorare la situazione e a promuovere interventi di sensibilizzazione tra i ragazzi.
Il contrasto al fumo tra i banchi di scuola e nei luoghi di ritrovo dei ragazzi resta una priorità assoluta per le istituzioni. Il documento ufficiale redatto dal Ministero della Salute, ovvero il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, delinea uno scenario che richiede grande attenzione da parte di tutta la comunità educante. Il testo ministeriale pone l’accento sulla prevenzione delle dipendenze, puntando i riflettori sulle abitudini quotidiane dei più giovani. Per strutturare al meglio gli interventi, il Ministero utilizza precise griglie di valutazione e specifiche tabelle di monitoraggio. All’interno del Piano, infatti, troviamo delle vere e proprie schede operative, come il Quadro Logico centrale, che scandiscono le tappe di verifica dal 2027 al 2031. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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