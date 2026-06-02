Novara nube arancione nei cieli sopra Sant' Agabio | di cosa si è trattato?

Una vasta nube arancione si è diffusa nel cielo sopra il quartiere Sant'Agabio, a Novara. La nuvola, visibile per diverse ore, ha suscitato preoccupazioni tra i residenti. La nube si è formata nei pressi di un'azienda chimica situata in via Fauser, causando allarme tra la popolazione locale. Nessuna informazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dell’incidente o le eventuali conseguenze.

Una nube arancione, di dimensioni piuttosto grandi, che ha scatenato panico e allarme. Nei giorni scorsi una nube arancione si è vista nei cieli novaresi, in particolare nella zona di Sant'Agabio, a causa dell'azienda chimica Radici Chimica che sorge proprio in quel quartiere, via Fauser. I. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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