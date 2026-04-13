Nelle prime ore del mattino, nei cieli di Campania e Puglia, sono stati registrati numerosi avvistamenti di una scia luminosa. Le segnalazioni sono state condivise sia attraverso foto che video diffusi sui social media. Anche dalla Calabria sono arrivate diverse testimonianze di cittadini che hanno osservato lo stesso fenomeno. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato le cause di questa apparizione mattutina.

Una scia luminosa è stata avvistata nei cieli di Campania e Puglia poco prima dell’alba (in realtà molte segnalazioni sono arrivate anche dalla Calabria). In tanti hanno segnalato il fenomeno - divenuto in breve tempo virale sui social - sul quale l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte è al lavoro per risalire alle origini di quella lingua di fuoco. In attesa del verdetto definitivo, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato dell’esplosione di un asteroide o di un satellite disgregatosi nell’atmosfera. Decisiva - per risalire alla natura della scia luminosa - sarà l’osservazione di quanto registrato dalle telecamere 'All Sky' in dotazione all’Osservatorio Astronomico napoletano che monitorano il cielo ventiquattro ore su ventiquattro.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scia luminosa all'alba nei cieli di Campania e Puglia, foto e video virali sui social anche dalla Calabria: ecco di cosa si è trattato

All’alba scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: non è una stella ma un rifiuto spazialeAll’alba del 13 aprile nel Sud Italia una scia luminosa è stata avvistata su Campania, Puglia e Molise.

Scia luminosa nei cieli della Puglia: cosa era la lingua di fuoco avvistata all'albaUna spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore.