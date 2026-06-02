Novara lo sport contro i tumori | appuntamento il 14 giugno

? Domande chiave Come può l'attività fisica quotidiana ritardare l'insorgenza dei tumori?. Quali esercizi specifici sono previsti per i bambini in piazza?. Dove si svolgeranno le sessioni pratiche dedicate ai pazienti oncologici?. Come prenotare le attività in piscina e yoga entro il 10 giugno?.? In Breve Sessioni motorie per bambini in piazza dalle 9:30 alle 11:30. Allenamenti gratuiti per adulti in piazza tra le 9:30 e le 12:30. Attività yoga, pilates e piscina al Club Piazzano dalle 14:30 alle 16:30. Prenotazioni obbligatorie via email entro mercoledì 10 giugno. Il movimento come medicina: Novara si prepara a una giornata dedicata alla prevenzione oncologica il 14 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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