Novara lo sport contro i tumori | appuntamento il 14 giugno

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 giugno si terrà a Novara un evento dedicato allo sport contro i tumori. Durante la giornata, verranno illustrate come l’attività fisica quotidiana possa contribuire a ritardare l’insorgenza di alcune forme di tumore. Sono previsti esercizi specifici rivolti ai bambini, che si svolgeranno in piazza. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di mantenere uno stile di vita attivo per la prevenzione delle malattie.

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? Domande chiave Come può l'attività fisica quotidiana ritardare l'insorgenza dei tumori?. Quali esercizi specifici sono previsti per i bambini in piazza?. Dove si svolgeranno le sessioni pratiche dedicate ai pazienti oncologici?. Come prenotare le attività in piscina e yoga entro il 10 giugno?.? In Breve Sessioni motorie per bambini in piazza dalle 9:30 alle 11:30. Allenamenti gratuiti per adulti in piazza tra le 9:30 e le 12:30. Attività yoga, pilates e piscina al Club Piazzano dalle 14:30 alle 16:30. Prenotazioni obbligatorie via email entro mercoledì 10 giugno. Il movimento come medicina: Novara si prepara a una giornata dedicata alla prevenzione oncologica il 14 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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