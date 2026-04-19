Tumori | l’Italia salva 14.000 vite un primato contro il calo UE

Nel corso del 2024, l’Italia ha registrato circa 14.000 decessi oncologici in meno rispetto alle stime basate sulla media europea, secondo un’analisi epidemiologica condotta da un esperto del settore. Questo risultato rappresenta un dato positivo rispetto alle tendenze di altri Paesi dell’Unione, che hanno invece visto aumentare o mantenere elevati i numeri di decessi legati ai tumori. La ricerca si focalizza sull’andamento dei decessi e sulla differenza rispetto alle proiezioni europee.

Un’analisi epidemiologica condotta da Diego Serraino, consulente per l’Alleanza Contro il Cancro, rivela che nel 2024 l’Italia ha registrato una riduzione di circa 14 mila decessi oncologici rispetto alle proiezioni basate sulla media europea. Questo dato positivo si traduce in un calo di 9.671 vittime tra la popolazione maschile e di 4.722 tra quella femminile, posizionando il nostro Paese in una fascia di eccellenza all’interno del continentale. Mentre l’Unione Europea affronta una sfida sanitaria imponente con 1.268.374 decessi causati dai tumori nel corso del 2024 — una cifra che rappresenta quasi un quarto della mortalità totale del continente — l’Italia emerge con indicatori sensibilmente più favorevoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumori: l’Italia salva 14.000 vite, un primato contro il calo UE Notizie correlate Prostata: 40.000 casi, genetica chiave e dieta salva viteIl dottor Fabrizio Presicce, dirigente medico dell’Unità Operativa di Urologia presso il San Filippo Neri di Roma, ha delineato le attuali conoscenze... DiMartedì batte il Grande Fratello e vola sugli ascolti tv, 14,6% share con 2.196.000 spettatori contro 15,3% e 1.813.000 spettatoriGrande risultato per Giovanni Floris, che con diMartedì si impone negli ascolti di martedì 24 marzo, superando il Grande Fratello di Canale 5 e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Riprodotto glioma infantile in 3D per trovare nuove cure. L’Italia pioniera nella ricerca; Inchiesta su Keytruda, il farmaco salva-vita che genera profitti milionari; Tumori, la prevenzione salva un terzo dei pazienti: 200 studenti a lezione con i medici del Morgagni-Pierantoni; Prevenzione del tumore al colon: a che età iniziare i controlli e quali fare. Tumori: Airc, l’azalea che salva la vitaRitorna, domenica 9 maggio, l'appuntamento con l'Azalea della ricerca, in occasione della Festa della mamma. Oltre 650mila piantine saranno distribuite da 20mila volontari Airc (Associazione italiana ... quotidianosanita.it Diminuiscono i decessi per tumori in Italia, 14mila in meno nel 2024Il numero totale dei decessi per tumori in Europa resta alto ma emergono, sempre di più, forti differenze tra i vari Paesi e l'Italia, in questo quadro, si colloca nella parte 'positiva' della classif ... ansa.it Napoli ancora una volta conquista la vetta mondiale nell’ambito della lotta ai tumori: il direttore dell’Unità di Oncologio Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Tumori “Pascale”, Paolo Ascierto, è stato nominato primo oncologo facebook Tumori dello stomaco, al Sant'Andrea una tecnica endoscopica mininvasiva rimuove le lesioni precancerose ift.tt/GMsUxYP x.com