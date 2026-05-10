Il Mom' s Day diventa Coteto in festa | appuntamento il 14 giugno con musica e divertimento

Da livornotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutto era pronto per celebrare la festa della mamma con le strade di Coteto che si sarebbero colorate a festa. Tuttavia il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare e rimandare l'evento. Essendo ormai il 10 maggio passato allora il Mom's Day si trasforma ufficialmente in “Coteto in.🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Festa della mamma, a Coteto ecco il Mom's Day: il programma del 10 maggioUna giornata di festa per il quartiere, pensata per le famiglie e per vitalizzare nelle strade di Coteto.

'A Bad Day', appuntamento con il duo di chitarre elettriche e musica sorprendenteDomenica 22 (ore 21), presso il Jazz Club Ferrara, per il consueto appuntamento con la rassegna ‘Serico Tonale’ a cura di Istantanea, si terrà...

Si parla di: Livorno, mercato in via Grande e festa della mamma in Coteto rinviati per maltempo; Festa della Mamma, perché la data cambia ogni anno? Il motivo (poco noto) per cui non si festeggia più l'8 maggio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web