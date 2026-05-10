Il Mom' s Day diventa Coteto in festa | appuntamento il 14 giugno con musica e divertimento

Tutto era pronto per celebrare la festa della mamma con le strade di Coteto che si sarebbero colorate a festa. Tuttavia il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare e rimandare l'evento. Essendo ormai il 10 maggio passato allora il Mom's Day si trasforma ufficialmente in “Coteto in.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Si parla di: Livorno, mercato in via Grande e festa della mamma in Coteto rinviati per maltempo; Festa della Mamma, perché la data cambia ogni anno? Il motivo (poco noto) per cui non si festeggia più l'8 maggio.