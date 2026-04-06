Niente Paura | una giornata speciale di Protezione Civile per gli studenti della scuola P Sigismund

Una giornata dedicata alla Protezione Civile ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado “P. Sigismund”. L’evento ha previsto attività pratiche e incontri informativi, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi. Durante la giornata, gli studenti hanno partecipato a dimostrazioni e simulazioni, ricevendo informazioni su come comportarsi in situazioni di emergenza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto regionale “La Protezione civile incontra la scuola”, pensato per avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza, della prevenzione e della gestione delle emergenze Momento di grande crescita, entusiasmo e partecipazione per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “P. Sigismund” di Chiesa in Valmalenco: tutte le classi dell’istituto hanno infatti preso parte al progetto “Niente Paura”, svoltosi presso il suggestivo Parco di Vassalini, vivendo un’esperienza educativa fuori dall’ordinario. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto regionale “La Protezione civile incontra la scuola”, pensato per avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza, della prevenzione e della gestione delle emergenze. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Progetto Vita Ragazzi, lezione speciale per gli studenti della scuola media di CalendascoLezione speciale nella mattina del 13 febbraio per cinquantacinque alunni della scuola media di Calendasco che hanno preso parte a una nuova tappa... Protezione civile delle Pubbliche Assistenze, una giornata di confrontiCampi Bisenzio (Firenze), 24 gennaio 2026 – Creare un’area delle emergenze per tenere insieme il modulo sanitario con la protezione civile, e puntare... The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic Argomenti più discussi: Niente Paura: una giornata speciale di Protezione Civile per gli studenti; Niente Paura a Chiesa in Valmalenco: Protezione Civile e scuola insieme per educare alla sicurezza; Terni Volley Academy, weekend ‘Top’ al palazzetto: Niente paura, la magia ci sarà ancora; Con Intercity e Intercity Notte alla Pasqua di Pavia. Hai perso le presentazioni di "Porte aperte alla Sapienza" Niente paura! Nella sezione REEL del nostro profilo Instagram trovi le registrazioni LIVE di tutte gli incontri in Aula magna con i #docentiSapienza [le trovi in versione integrale anche su Facebook facebook Niente paura No, meglio avere paura. Paura di fare una terza figuraccia, dopo quelle con la Svezia e con la Macedonia del Nord. Paura di non essere adeguati, per la qualità e l’idea di calcio. E non per paura della Bosnia vista con il Galles: i padroni di casa x.com