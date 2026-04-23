Nella giornata di oggi, la scuola media ‘Flavio Biondo’ di Galeata ha ospitato un evento organizzato dall’Istituto Comprensivo di Civitella, dedicato alla Protezione Civile. L’iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti in attività e dimostrazioni pratiche legate alla gestione delle emergenze. La giornata si è svolta all’interno dell’istituto, con momenti di confronto e approfondimento sulle procedure di sicurezza e intervento.

La scuola media ‘Flavio Biondo’ di Galeata ha ospitato una giornata dedicata alla Protezione Civile promossa dall’Istituto Comprensivo di Civitella. Durante la giornata si sono susseguiti tre eventi: prima un gioco didattico con le classi terze guidato da Luca Veltri esperto di Protezione Civile e di formazione, poi la prova di evacuazione per rischio sismico che ha coinvolto tutte le classi. Infine l’incontro con il sistema di Protezione Civile rappresentato da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Misericordia di Galeata e Gruppo Alpini Alto Bidente. Gli studenti sono stati suddivisi in quattro team: Alpha, Bravo, Charlie e Delta che, a turni di 30 minuti ciascuno, hanno visitato le isole dimostrative organizzate dalle strutture operative presenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Successo per l’evento a scuola con la Protezione civile

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