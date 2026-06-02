Durante la notte a Largo Respighi, un uomo ha aggredito carabinieri e sanitari intervenuti sul posto. Secondo quanto riferito, l'uomo è riuscito a sfuggire a un ordine di allontanamento. Non sono stati forniti dettagli su cosa sia successo all’interno dell’auto della pattuglia durante il tragitto. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e sui motivi dell’aggressione.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a sfuggire al foglio di via?. Cosa è successo dentro l'auto della pattuglia durante il tragitto?. Perché i sanitari sono stati costretti a usare un sedativo?. Quali provvedimenti prenderà la Questura dopo la violazione del divieto?.? In Breve Soggetto sotto effetto di alcol ha violato foglio di via emesso a metà maggio.. Aggressioni avvenute tra sabato e domenica nella zona universitaria di Largo Respighi.. Necessaria somministrazione di sedativo dal personale del 118 per contenere l'uomo.. Denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e violazione provvedimenti del Questore.. Un cinquantenne marocchino arrestato a Largo Respighi dopo violente aggressioni a carabinieri e sanitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di violenza a Largo Respighi: aggrediti carabinieri e sanitari

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