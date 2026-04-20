Ancora violenza sui sanitari | in due aggrediti a Monfalcone

Domenica 19 aprile, nel parcheggio dell’ospedale di Monfalcone, due operatori sanitari sono stati aggrediti mentre prestavano assistenza a un uomo con ferite alla gamba. L’episodio si è verificato durante un intervento di soccorso, senza ulteriori dettagli sugli aggressori o sulle conseguenze per le vittime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.