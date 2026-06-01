Nella notte a Campagnola, un 41enne è stato arrestato dopo aver litigato con un conoscente in un’abitazione di via Moruzzi. Durante il contrasto, sono stati aggrediti sanitari e militari intervenuti sul posto. La lite è degenerata, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Gli operatori hanno fermato l’uomo, che è stato portato in custodia. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi della lite o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Ha litigato nell’abitazione di un suo conoscente, ieri notte in via Moruzzi a Campagnola, con le urla che sono state sentite anche dai vicini di casa, oltre che dall’anziana madre del padrone di casa, la quale nello scendere le scale per verificare cosa stava succedendo, è scivolata, riportando alcuni traumi. Una situazione che ha consigliato l’intervento dell’ambulanza, arrivata dalla vicina sede della Croce rossa di Novellara, insieme al personale medico. Ma una volta sul posto, i soccorsi sanitari così come i carabinieri – impegnate le pattuglie della caserma locale e del Radiomobile di Guastalla – si sono trovati alle prese con un uomo di 41 anni, abitante a Carpi, in uno stato di alterazione psicofisica, piuttosto minaccioso e potenzialmente pericoloso, che a torso nudo, in strada, urlava e minacciava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte folle a Campagnola. Aggrediti sanitari e militari. Arrestato un 41enne

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