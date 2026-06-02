Nella notte si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Calabria, che è stata avvertita in tutto il Sud Italia. L’Unità di Crisi è stata convocata d’urgenza a Roma per coordinare i controlli nei Comuni interessati. Non sono stati segnalati danni gravi o vittime fino a questo momento. La scossa ha provocato panico tra la popolazione e si stanno ancora valutando le conseguenze dell’evento sismico.

È stata avvertita in tutto il Sud Italia la scossa di terremoto verificatasi nella notte al largo della Calabria. Il sisma, di magnitudo 6.1, è stato registrato dalle stazioni della Rete sismica nazionale alle ore 00:12 italiane del 2 giugno 2026, con epicentro in mare a circa 20 chilometri dalla costa calabra nord occidentale, nei pressi di Amantea, non lontano da Cosenza. (INGV FOTO) – Notizie.com Il terremoto è avvenuto ad una profondità elevata, circa 250 km. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e... 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Notte di paura al Sud per un terremoto 6.1 vicino Cosenza: convocata d’urgenza l’Unità di Crisi a Roma, i controlli nei Comuni

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Ero in sella, poi sono caduta. Al Tg1 la testimonianza della poliziotta rimasta ferita durante la fuga dei #cavalli a #Roma. L’audio choc di una militare coinvolta: È stata una notte spaventosa, ho avuto paura di morire. #Tg1 Fenesia Calluso x.com

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