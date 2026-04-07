Due scosse di terremoto nei Campi Flegrei paura a Napoli e comuni limitrofi

Nella mattina dei Campi Flegrei si sono verificate due scosse di terremoto, con magnitudo rispettivamente di 3,3 e 2,6. Le scosse sono state avvertite in diverse zone di Napoli e nei comuni vicini, causando timore tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, e i vigili del fuoco hanno effettuato controlli nelle aree interessate. La Protezione Civile monitora la situazione.

Due scosse registrate all’alba nei Campi Flegrei: magnitudo 3,3 e 2,6, tanta paura ma nessun danno.. Questa mattina intorno alle 4:30 due scosse di terremoto sono state registrate nell’area dei Campi Flegrei, destando apprensione tra la popolazione della zona occidentale di Napoli e dei comuni limitrofi. La prima scossa, avvenuta alle 4:32, ha raggiunto una magnitudo di 3,3. Sei minuti più tardi, alle 4:38, è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 2,6. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o strutture, ma numerosi cittadini hanno riferito di essersi svegliati di soprassalto a causa del terremoto, testimoniando la paura diffusa soprattutto nei comuni dell’area flegrea e nei quartieri occidentali di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Due scosse di terremoto nei Campi Flegrei, paura a Napoli e comuni limitrofi Terremoto a Napoli, due scosse ai Campi Flegrei nella mattinata di oggi(Adnkronos) – Due scosse di terremoto si sono verificate oggi mercoledì 14 gennaio 2026 nell'area dei Campi Flegrei. Cinque scosse di terremoto nei Campi Flegrei nelle ultime 24 oreRegistrate dall'Ingv nelle ultime 24 ore cinque scosse di terremoto di origine bradisismica nei Campi Flegrei. Il numero di terremoti nei Campi Flegrei continua ad aumentare senza sosta. Temi più discussi: Campi flegrei, in mattinata registrate due scosse di terremoto; Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: il sisma avvertito in diversi quartieri di Napoli; Terremoto Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 2.1 e 1.7: epicentro a via Napoli. Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfoNuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: diverse scosse di terremoto nell'area di Napoli, la più forte di magnitudo 3.3 ... virgilio.it Campi flegrei, in mattinata registrate due scosse di terremotoDue scosse di terremoto sono state registrate intorno alle 4,30 di oggi nei Campi flegrei e sono state avvertite dalla popolazione, anche nei quartieri della zona occidentale di Napoli. La prima è sta ... ansa.it Comunicato di aggiornamento n. 2 Dalle ore (UTC) 02:32 (04:32 LT) del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 16 terremoti con magnitudo Md = - facebook.com facebook